Школьники Тверской области смогут задать свой вопрос российским звездам

В сентябре этого года исполняется 10 лет со дня создания общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122. К этому событию приурочена масштабная акция «Голос доверия», участие в которой могут принять дети из Тверской области.

24 сентября популярные артисты, музыканты и блогеры в прямом эфире встретятся со школьниками из разных городов и ответят на их вопросы. Среди тем разговора - отношения родителей и детей, взаимодействие со сверстниками, вопросы, связанные с учёбой, и другие.

Стать участником акции сможет любой школьник из Тверской области. Для этого нужно отправить свой вопрос на конкурс в официальной группе детского телефона доверия в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/tel88002000122.

Авторов лучших вопросов выберут всеобщим голосованием, которое пройдет с 12 по 17 сентября. Победители получат призы и смогут задать свои вопросы знаменитостям лично во время прямого эфира – специально для этого будут организованы включения из разных городов.

Также в рамках акции с 1 по 21 сентября в социальной сети ВКонтакте дети и подростки смогут принять участие в онлайн-конкурсе «Генератор доверия». Победителя ждет приз.

Трансляция акции «Голос доверия» пройдет в группе в Вконтакте, а также на Youtube-канале Детского телефона доверия https://www.youtube.com/channel/UCJ32UJtjzS3bijwz3iOxsvA.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой службе работают профессиональные психологи-консультанты, которые оказывают квалифицированную экстренную психологическую помощь детям, подросткам, их папам и мамам. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный.

Пресс-служба Правительства Тверской области