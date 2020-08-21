Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 августа 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего 4184 заразившихся излечились от инфекции, в том числе 12 человек за сутки.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 162021, в том числе за последние сутки их проведено 401.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5383 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1008 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
191 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1748
Кимры 556
Конаковский район 424
Ржев 388
Калининский район 281
Лихославльский район 243
Торжок 217
Вышневолоцкий городской округ 171
Максатихинский район 115
Осташковский городской округ 112
Бологовский район 107
Кашинский городской округ 76
Рамешковский район 73
Андреапольский муниципальный округ 69
Ржевский район 68
Кимрский район 67
Бежецкий район 67
Зубцовский район 62
Торопецкий район 57
Нелидовский городской округ 50
Лесной муниципальный округ 44
Кесовогорский район 44
Старицкий район 42
Оленинский муниципальный округ 40
Селижаровский район 36
Торжокский район 31
Спировский район 29
Калязинский район 26
Весьегонский муниципальный округ 25
Сонковский район 23
Кувшиновский район 22
Западнодвинский муниципальный округ 18
Краснохолмский район 10
Удомельский городской округ 9
Фировский район 6
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области