Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 августа 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего 4184 заразившихся излечились от инфекции, в том числе 12 человек за сутки.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 162021, в том числе за последние сутки их проведено 401.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5383 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1008 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

191 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1748

Кимры 556

Конаковский район 424

Ржев 388

Калининский район 281

Лихославльский район 243

Торжок 217

Вышневолоцкий городской округ 171

Максатихинский район 115

Осташковский городской округ 112

Бологовский район 107

Кашинский городской округ 76

Рамешковский район 73

Андреапольский муниципальный округ 69

Ржевский район 68

Кимрский район 67

Бежецкий район 67

Зубцовский район 62

Торопецкий район 57

Нелидовский городской округ 50

Лесной муниципальный округ 44

Кесовогорский район 44

Старицкий район 42

Оленинский муниципальный округ 40

Селижаровский район 36

Торжокский район 31

Спировский район 29

Калязинский район 26

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 23

Кувшиновский район 22

Западнодвинский муниципальный округ 18

Краснохолмский район 10

Удомельский городской округ 9

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области