Футбольный клуб «Тверь» на выезде обыграл ФК «Луки-Энергия»

29 августа в рамках 4 тура ОЛИМП-ПФЛ ФК «Тверь» провел гостевой матч в городе Великие Луки. Соперниками тверичан стали футболисты ФК «Луки-Энергия».

В первом тайме игра шла с преимуществом тверских гостей, однако на табло остались нули. Счет был открыт в концовке матча: 20-летний нападающий «Твери» Даниил Дорофеев забил свой первый гол за ФК «Тверь» на 83-й минуте. В добавленное арбитром время другой нападающий тверичан Игорь Турсунов еще раз поразил ворота хозяев поля. «Тверь» уезжает из Великих Лук с тремя очками и закрепляется на втором месте в турнирной таблице Группы 2 ОЛИМП-ПФЛ.

Следующий матч футболисты «Твери» сыграют на домашнем стадионе «Юность». В воскресенье, 6 сентября в столице Верхневолжья пройдет матч против команды из Ленинградской области «Ленинградец».

Решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области было принято в декабре 2019 года. В апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе создан ФК «Тверь». Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

16 июня текущего года футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Тверской клуб получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов.

Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность», который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории.

Помимо «Юности» развитие тренировочной базы в Твери планируется на стадионах «Химик», «Центральный» и имени Вагжанова. Кроме того, запланировано строительство в областной столице футбольного манежа, реконструкция футбольной базы в поселке Эммаусс. Эти объекты также планируют задействовать в проведении соревнований.

Пресс-служба Правительства Тверской области