В Тверской областной картинной галерее открыта выставка «Возвращение забытого имени»

В Тверской областной картинной галерее работает выставка реставрированных произведений «Возвращение забытого имени», посвященная Николаю Шмит-Рыжову. В экспозиции представлены три работы художника.

Реставрация произведений, хранившихся в коллекции Тверского Императорского дворца, началась в 2018 году с двух работ автора, написанных во время его пребывания в Геленджике. Картины пострадали от времени: холсты были деформированы, лак пожелтел и загрязнился. При внимательном осмотре картин выяснилось, что их не две, а три. Пейзаж «Домик в Геленджике» натянут поверх другого холста, меньшего размера. После того, как работа была снята с подрамника, открылся этюд с высоким берегом реки, стилистически отличающийся от обоих видов Геленджика. Длительное пребывание под другим холстом в значительной мере предохранило его от повреждений.

Реставрация «Уголка старого Геленджика» и «Домика в Геленджике» была закончена в 2019 году. Ко времени окончания реставрационных работ удалось собрать немало сведений об авторе и его окружении, хотя до сих пор в биографии художника остается множество белых пятен.

Выставка открыта в Тверской областной картинной галерее, по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области