Губернатор Игорь Руденя поздравил с Днем Нелидовского городского округа жителей муниципалитета

29 августа – День Нелидовского городского округа. Жителей и руководство муниципалитета с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«История Нелидовского края создавалась трудолюбивыми, талантливыми и мужественными людьми, которые внесли значительный вклад в развитие Верхневолжья и всей России, вписали яркие страницы в летопись воинской славы Отечества. Сегодня жители округа искренне любят родной край, продолжают заложенные ветеранами традиции самоотверженного служения своей стране, активного участия в решении важнейших общенациональных задач. Благодаря вашему труду Нелидовский городской округ является одним из центров экономической и культурной жизни в Тверской области», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

День городского округа начался в 10.00 в Центральной библиотеке. Для всех присутствующих гостей и жителей города там представлены значки-ордена «Я люблю свой город», будет проведена акция «Стихи в кармане «Нелидовские поэты о любимом городе»». На фотостенде «Что было, что стало» жители оценят изменения, произошедшие в городе за разные временные отрезки. Жители и гости округа смогут поучаствовать в краеведческой викторине «Что? Где? Когда?» и проверить свои знания.

Сотрудники детской библиотеки на улице Кирова своим юным читателям предложат игры на свежем воздухе «Игротека на улице». Ребятам предстоит сразиться в настольную краеведческую игру «Знаток родной природы». Вместе с друзьями можно будет сыграть в такие игры, как «Twister кольца», «Деревянная башня», «Весёлые да или нетки» и многое другое.

Также кинотеатр «Спутник» организует акцию «Ночь Кино» — любой желающий, абсолютно бесплатно, может посетить кинотеатр, где с 18.00 пойдут фильмы: «Иван Царевич и Серый Волк 1-4», «Холоп», «Лёд 2».

Пройдут и состязания по плаванию, турниры по шашкам и шахматам в школе №4 по ул.Карбышева, а также соревнования по стритболу в школе №4 по ул. Пионерская. В здании гимназии № 2 на проспекте Ленина пройдут встречи по настольному теннису. На территории комплекса состоятся игра в «Городки» и соревнования по пляжному волейболу. В рамках первенства Тверской области по футболу команда Нелидово поборется за выход из группы с командой из Западной Двины.

На следующий день, 30 августа, пройдёт межмуниципальный турнир по футболу среди юношей.

Пресс-служба Правительства Тверской области