Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и личный состав Ржевского соединения ПВО им. А. И. Покрышкина с юбилеем дивизии

29 августа в городе Ржеве Тверской области проходят торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию со дня образования 32 дивизии противовоздушной обороны имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина. Участников торжеств - ветеранов, руководство, личный состав и гражданский персонал дивизии поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваше легендарное воинское соединение было создано в год Великой Победы. Служившие в те годы фронтовики заложили традиции дивизии. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем имена прославленных защитников неба, Героев Советского Союза, которые сформировали самую эффективную систему противовоздушной обороны в мире. Современное поколение военнослужащих вашей дивизии продолжает с честью служить Отечеству, держит высокую планку профессионального мастерства, заданную трижды Героем Советского Союза, маршалом авиации Александром Ивановичем Покрышкиным», - отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Руденя.

Глава региона выразил уверенность, что личный состав дивизии будет и впредь успешно решать поставленные задачи, надежно защищать воздушные границы России, вносить весомый вклад в сохранение и приумножение ратных традиций Города воинской славы Ржева, Тверской области, всей страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области