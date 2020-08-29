Губернатор Игорь Руденя поздравил с Днем Калининского района жителей муниципалитета

29 августа – День Калининского района. Жителей и руководство муниципалитета с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Часть тверской агломерации, Калининской район сегодня активно участвует в процессах интенсивного развития промышленности и сельского хозяйства, строительной и транспортной отрасли, в реализации проектов, направленных на повышение благополучия жителей Верхневолжья. Пусть Калининский район и впредь остается центром привлечения качественных инвестиций, местом для комфортной жизни, одним из лидеров по развитию туризма и сферы культуры в нашем регионе», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Торжественное открытие Дня района запланировано на 12.00, а в 12.30 стартует приуроченный к празднику велопробег на 18 км. В его рамках состоится посещение Савватьевой пустыни, Вознесенского Оршиного монастыря и родника у Савватьевской пещеры.

Пресс-служба Правительства Тверской области