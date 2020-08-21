В Тверской области принимаются меры для привлечения в регион новых инвесторов

В Верхневолжье расширен перечень видов экономической деятельности, в соответствии с которым реализуемый на территории региона инвестпроект может быть включен в перечень приоритетных. Решение, принятое на заседании Президиума Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени, позволит привлечь в регион новых инвесторов.

«Наша задача – войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности», - считает Игорь Руденя.

К приоритетным видам деятельности в регионе относится сельское хозяйство, охота, рыбоводство, лесное хозяйство, туризм, промышленность, IT-технологии, деятельность в сфере водного транспорта, логистика, инновации и наука, сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья, строительство инженерных сооружений.

На заседании перечень был дополнен новым видом – оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Получение статуса приоритетного инвестпроекта даёт инвесторам возможность пользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, расширенным объёмом гарантийной поддержки от Фонда содействия кредитованию. Кроме того, предоставляются субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли).

Работу по отбору проектов проводит региональное Министерство экономического развития, а также Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области.

Среди ключевых требований к инвестору - обязательная регистрация в качестве налогоплательщика на территории области, отсутствие различных задолженностей и процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства.

Каждый проект, который претендует на включение в перечень приоритетных, оценивается по ряду критериев: количеству создаваемых рабочих мест на территории региона, планируемому объему капитальных вложений, объему налогов и сборов в консолидированный бюджет и другим. Резиденты инновационно-промышленных парков и резиденты экотехнопарков включаются в перечень без проведения отбора.

Пресс-служба Правительства Тверской области