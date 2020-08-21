Тверские компании представляют свою продукцию на военно-техническом форуме «Армия-2020»

Пять тверских предприятий представляют свою продукцию на международном военно-техническом форуме «Армия - 2020», который проходит в эти дни на территории парка «Патриот» в Московской области.

Тверская область представлена коллективным стендом пяти индустриальных предприятий. Завод полимерных материалов «Пластик-Строймаркет» продемонстрировал защитные покрытия, герметики, пластизоли и другую строительную химию. Промышленная компания «Экомет групп» специализируется на разработке продукции для сбора отходов. «Чистота и здоровье» — производитель моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Компания «Alumica» занимается алюминиевыми профилями, а компания «Торус» разрабатывает тактический оружейный обвес для стрелковых систем.

«Проведение бизнес-миссий является одним из инструментов продвижения тверской продукции, развития международного сотрудничества в экономике и привлечении инвестиций», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Форум «Армия-2020» включает в себя научно-деловую программу, выставку военной техники и экспозицию передовых разработок в сфере промышленности. За несколько дней мероприятие посетили представители Франции, Китая, Южной Кореи, Объединённых Арабских Эмиратов и других стран.

Стенд для предприятий организовал центр «Мой бизнес» в Тверской области. Центр работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одно из направлений – организация участия региональных предпринимателей на выставках в России и за рубежом.

Участие в подобных мероприятиях позволяет предпринимателям найти партнёров, поставщиков и заказчиков. В том числе, и среди иностранных компаний.

Пресс-служба Правительства Тверской области