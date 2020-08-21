В Тверской области пройдет кампания по вакцинации от сезонных заболеваний

Проведению вакцинации населения от сезонных болезней было посвящено заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 28 августа провел Губернатор Игорь Руденя.

В Министерство здравоохранения Российской Федерации изначально была подана заявка на поставку в Тверскую область более 560 тыс. доз вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок для вакцинации населения. Игорь Руденя поручил доставить в регион еще 150 тыс. ампул, чтобы в Верхневожье не возникло дефицита с вакцинами.

Первая поставка в Тверскую область ожидается до 31 августа в объеме до 50% от заявленного количества. Далее вакцина будет поставляться партиями до конца октября 2020 года.

В первую очередь прививки рекомендуется сделать детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам с 1 по 11 классы, студентам, беременным женщинам, медработникам, учителям, людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Игорь Руденя поручил разработать единый график вакцинации против гриппа в разрезе муниципальных образований и контингентов населения до 1 сентября, а также провести анализ обеспеченности медицинских организаций противовирусными препаратами.

Для проведения вакцинации против гриппа в 2020 году на территории Тверской области в медицинских учреждениях имеется 111 прививочных кабинетов с подготовленным персоналом

Планируется активно использовать работу выездных прививочных бригад для вакцинации граждан в образовательных учреждениях, учреждениях социального обеспечения и на предприятиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области