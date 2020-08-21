В Тверской области продолжается выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных семей

В преддверии начала нового учебного года в школах муниципальных образований Тверской области многодетные семьи получают бесплатную школьную форму. В Твери выдача организована в магазине при Тверской швейной фабрике, по адресу: ул. Александра Попова, 4. В настоящее время для повышения скорости обслуживания увеличено количество задействованных сотрудников, в том числе продавцам помогают волонтеры.

Мероприятие проводится с соблюдением необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности – введен масочный режим, соблюдается социальная дистанция, в торговый зал пускают по несколько семей. Магазин швейной фабрики работает с 10.00 до 19.00, для удобства родителей он будет работать и в выходные дни.

Родителям при получении необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС ребенка, на которого выдается школьная форма. Если фамилия ученика не будет обнаружена в реестре получателей, специалисты помогут родителям в решении вопроса. Такие случаи возникают, если была неверно указана фамилия ребенка или его место прописки.

«Мы очень благодарны Губернатору за оказанную помощь. Надеемся, что и дальше эта программа будет действовать. Нам очень нравится качество формы, все хорошо отшито. Очень довольны и счастливы», – отметила многодетная мама Екатерина Кузнецова.

Всего до конца сентября школьной формой будут бесплатно обеспечены более 12 тысяч учеников 1-5 классов из многодетных семей региона.

«Очень хорошая помощь многодетным семьям. Родители благодарны, это огромное подспорье для семьи, потому что одеть ребенка к школе выходит порядка 10 тысяч рублей. А в многодетных семьях нужно одеть нескольких детей, поэтому выходят большие затраты. Все очень довольны», – поделилась директор магазина Тверской швейной фабрики Любовь Зломанова.

Данная мера поддержки введена в этом году по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках реализации национального проекта «Демография». Школьной формой обеспечиваются дети, родители которых не лишены родительских прав, проживают на территории региона и посещают школы Верхневолжья.

Комплект состоит из шести наименований изделий. Для девочек начальных классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо. Для девочек средних классов – то же самое, но вместо сарафана – жилет. Для мальчиков 1-5 классов — пиджак, брюки, три сорочки (1-белая, 2-голубые), галстук. К каждому комплекту приложен значок с символикой Тверской области. На выбор предлагается форма четырех цветов: синего, черного, серого или бордового.

Если форма не подошла, в течение 30 календарных дней со дня ее получения необходимо обратиться в ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» с заявлением в свободной форме об обмене комплекта при условии сохранения товарного вида. Новый комплект должен быть предоставлен в течение 7 дней.

Консультации по выдаче школьной формы можно получить по номеру горячей линии: 8-800-201-22-62.

Пресс-служба Правительства Тверской области