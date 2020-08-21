Тверская область заняла 11-е место в июльском медиарейтинге регионов в контексте «майского указа»

Тверская область по итогам июля заняла 11-е место в медиарейтинге регионов в контексте «майского указа» Президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Тема «майского указа» и выполнения задач национальных проектов в Тверской области часто появляется в СМИ. Так, 13 июля сообщалось, что на совещании с членами Правительства Тверской области Игорь Руденя поручил провести корректировку региональных проектов в соответствии с установками Президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое глава государства провел в этот же день. Напоминим, Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Президент предложил актуализировать нацпроекты, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации в России и в глобальной экономике.

«К осени 2020 года Правительством РФ должны быть подготовлены актуализированные предложения по корректировке параметров национальных проектов. С нашей стороны будет подготовлен перечень поручений по итогам совещания Президента», – сказал Игорь Руденя.

В июле министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, посетивший Тверскую область, отметил активную работу региона по реализации национального проекта «Экология». Вместе с губернатором Игорем Руденей глава федерального ведомства посетил ряд предприятий региона, которые включены в работу в рамках нацпроекта.

«Регион участвует в двух форматах национального проекта: как территория, которая непосредственно реализует нацпроекты, и как территория, которая создает архитектуру и механику процесса обращения с ТКО. Сегодня мы присутствуем на суперсовременных производствах, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами. Мы также вводим раздельный сбор мусора, активизируем образовательное направление», – подчеркнул глава региона.

Также 23 июля Игорь Руденя выступил на заседании Законодательного Собрания Тверской области с традиционным ежегодным отчетом о результатах работы исполнительных органов государственной власти в 2019 году. Значительная часть отчета была посвящена выполнению задач «майского указа». По словам губернатора, реализация национальных проектов, а также системная работа правительства региона позволили обеспечить комплексное развитие Тверской области. Точками роста стали агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства, жилищное строительство, дорожное и транспортное хозяйство, а также образование и здравоохранение.

Кроме того, в июле СМИ сообщали о высоких темпах ремонта региональных трасс по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области, а также о планах по обновлению до 2024 года 40% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 58 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.