Игорь Руденя в Старице напутствовал первоклассников перед началом нового учебного года

28 августа отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Традиционно в этот день в Старицком Свято-Успенском монастыре Тверской области проходит праздник для первоклассников. В этом году будущих школьников напутствовали Губернатор Игорь Руденя, Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, глава Старицкого района Сергей Журавлев, прихожане и жители муниципалитета.

«С 1 сентября вы начинаете новую жизнь. Мы поздравляем вас с праздником Успения Богородицы, с тем, что вы скоро пойдете в школу, что вы станете совсем взрослыми. Мы вам желаем слушаться своих учителей, родителей. Не забывайте, что вы наше будущее и вам нужно хорошо учиться, чтобы потом прийти к нам на смену. Не забывайте свою Родину – Старицу и Старицкий район», – обратился к будущим первоклассникам Губернатор Игорь Руденя.

«Очень хорошо, что это день стал традиционным для проводов ребят в школу, в новую жизнь и это продолжается уже не один год. И здорово, что детей меньше не становится. Я хочу вам пожелать, чтобы каждый день вам давал поводы для улыбок, для широко открытых глаз, и чтобы каждый день был вам интересен», – отметил Виктор Христенко.

Глава региона наградил Виктора Христенко знаком «Во благо земли Тверской» за благотворительную деятельность, направленную на сохранение и развитие культурных и духовных традиций на территории Тверской области.

Также Игорь Руденя и Виктор Христенко осмотрели интерактивную фотоэкспозицию «Валаам».

Кроме того Губернатору презентовали мобильное приложение «Старицкий Свято-Успенский монастырь».

Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря занимается реставрацией святыни с 2001 года. За прошедшие годы на средства Фонда был реализован огромный объем работ по восстановлению историко-архитектурного облика монастыря.

Пресс-служба Правительства Тверской области