Пяти предприятиям Тверской области предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал»

Пяти компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Это предприятия отраслей машиностроения, полиграфии, электротехнической и пищевой промышленности. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 27 августа провёл Губернатор Игорь Руденя.

Данная мера поддержки поможет производствам обеспечить стабильную деятельность в текущей ситуации, сохранить рабочие места.

Льготные займы предоставляются в рамках первого регионального пакета мер поддержки бизнеса, принятого с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Программа позволяет бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств.

«В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По решению главы региона на докапитализацию Фонда развития промышленности Тверской области по данному направлению дополнительно предусмотрено 375 млн рублей. Общий объём финансирования программы на 2020 год составит 450 млн рублей.

На заседании одобрено предоставление государственной поддержки предприятию «СтанкоМашКомплекс», которое изготавливает токарное и фрезерное оборудование, токарные станки и обрабатывающие центры, издательско-полиграфическому комплексу «Парето-Принт», Кимрскому заводу теплового оборудования «Радиатор», промышленной компании «Ратибор», одному из крупнейших в России производителей фруктово-ягодной консервации и плодово-ягодных начинок.

Размер льготного займа для каждой из этих компаний составит по 20 млн рублей и будет предоставлен сроком до 18 месяцев под 1,5 %.

Для компании «ПК Дорсветтех», специализирующейся на производстве металлоконструкций для стационарного, уличного и дорожного освещения, сумма займа составит 6,6 млн рублей на срок до 18 месяцев под 1,5% годовых.

Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятий на период пользования займом. Средства займов будет направлены на выплату заработной платы сотрудникам, а также закупку материалов, сырья и комплектующих.

Ранее для участия в программе «Оборотный капитал» были одобрены заявки трёх тверских предприятий на общую сумму 46,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области