В Тверской областной картинной галерее пройдут дни И.И. Левитана

30 августа 2020 году исполняется 160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), русского художника, основоположника «пейзажа настроения», «поэта русской природы». В юбилейную дату и 3 сентября Тверской императорский дворец и центр культуры и искусства «Дача Чайка» проведут дни И.И. Левитана.

Тверской императорский дворец 30 августа проведет две экскурсии, посвященные Исааку Левитану и его путешествиям по Тверской области. Они начнутся в 13.00 и в 13.15. Участие в экскурсии возможно по предварительной записи. Также в этот день запланирована экспресс-выставка одного произведения «Дом в Курово-Покровском С.П. Кувшинниковой». В течение дня в «Башне искусств» будет проходить показ фильма «Исаак Левитан. Постижение любовью» из серии «Тайники Русского музея».

3 сентября в удомельском центре культуры и искусства «Дача Чайка» пройдет экспресс-выставка «Живописный берег» к 160-летию со дня рождения художника.

Тверской императорский дворец ждет гостей по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.3. Справки по телефону: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Центр культуры и искусства «Дача Чайка» находится по адресу Тверская область, Удомельский район, Порожкинское сельское поселение, д. Касково. Дополнительная информация по телефону: 8-915-724-87-16.