Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил митрополита Тверского и Кашинского Амвросия с возведением в сан.

«Такое важное событие в день двунадесятого праздника Успения Пресвятой Богородицы является знаковым. Тверской край испокон веков является одним из центров православия, где глубоко чтут духовные традиции и ценности христианства. Пусть Ваша деятельность на посту главы Тверской митрополии будет способствовать укреплению православной веры на земле Верхневолжья», - отметил в поздравлении глава региона.

Решение о назначении главой Тверской митрополии Архиепископа Верейского Амвросия было опубликовано 25 августа синодальным отделом Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Ранее он занимал должности наместника Сретенского ставропигиального монастыря в Москве и ректора Сретенской духовной семинарии.