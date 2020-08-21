Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 августа

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего 4152 заразившихся излечились от инфекции, в том числе 22 человека за сутки.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 160846, в том числе за последние сутки их проведено 850.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5333 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 994 зараженных человека изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
187 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1736
Кимры 556
Конаковский район 421
Ржев 380
Калининский район 280
Лихославльский район 243
Торжок 216
Вышневолоцкий городской округ 169
Максатихинский район 114
Осташковский городской округ 111
Бологовский район 106
Кашинский городской округ 76
Рамешковский район 73
Андреапольский муниципальный округ 69
Кимрский район 67
Ржевский район 67
Бежецкий район 66
Зубцовский район 62
Торопецкий район 57
Нелидовский городской округ 49
Лесной муниципальный округ 44
Кесовогорский район 44
Старицкий район 42
Оленинский муниципальный округ 37
Селижаровский район 36
Торжокский район 31
Спировский район 28
Калязинский район 26
Весьегонский муниципальный округ 25
Сонковский район 23
Кувшиновский район 21
Западнодвинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Краснохолмский район 9
Фировский район 6
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.