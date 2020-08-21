Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 августа

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего 4152 заразившихся излечились от инфекции, в том числе 22 человека за сутки.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 160846, в том числе за последние сутки их проведено 850.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5333 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 994 зараженных человека изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

187 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1736

Кимры 556

Конаковский район 421

Ржев 380

Калининский район 280

Лихославльский район 243

Торжок 216

Вышневолоцкий городской округ 169

Максатихинский район 114

Осташковский городской округ 111

Бологовский район 106

Кашинский городской округ 76

Рамешковский район 73

Андреапольский муниципальный округ 69

Кимрский район 67

Ржевский район 67

Бежецкий район 66

Зубцовский район 62

Торопецкий район 57

Нелидовский городской округ 49

Лесной муниципальный округ 44

Кесовогорский район 44

Старицкий район 42

Оленинский муниципальный округ 37

Селижаровский район 36

Торжокский район 31

Спировский район 28

Калязинский район 26

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 23

Кувшиновский район 21

Западнодвинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Краснохолмский район 9

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.