25 августа свой день рождения отметил глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский.

Уважаемый Олег Владимирович!

Поздравляю вас с днем рождения. Вам доверена важная миссия обеспечивать реализацию социально-экономического потенциала Конаковского района. Ваше муниципальное образование уверенно входит в число лидеров нашего региона. Пусть ваши опыт, энергия, высокий профессионализм, деловые и личностные качества впредь способствуют успешному развитию территории. Желаю вам крепкого здоровья, реализации намеченных планов и проектов на благо Конаковского района и всего Верхневолжья.

Губернатор Тверской области

И.М.Руденя.

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Уважаемый Олег Владимирович!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Вы принадлежите к числу управленцев нового времени, чей достойный жизненный путь, целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое уважение. Вы обладаете важным, сегодня особо востребованным качеством – государственным подходом к делу, которому вы служите. Вас отличают глубокие знания, прекрасные организаторские способности, умение работать на достойный результат.

Как талантливый руководитель с бесценным опытом работы сегодня вы призваны решать самые ответственные задачи на посту главы Конаковского района.

Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и успешной реализации намеченных планов и поставленных задач.

Депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Уважаемый Олег Владимирович!

От всей души поздравляем вас с днем рождения!

Истинный лидер и организатор, вы служите примером колоссальной работоспособности, самоотдачи, умения последовательно и четко решать самые сложные задачи. Для всех нас, ваших коллег, вы являетесь уважаемым наставником, примером современного руководителя: волевого, требовательного, способного правильно расставить акценты и направить свою команду для работы «на результат». Сегодня вы находитесь на самом плодо-творном жизненном этапе - когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами.

Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения, конструктивных идей и мудрых решений! Пусть каждое начинание увенчается успехом, все поставленные цели достигаются, а намеченные планы претворяются в реальность!

Главы поселений Конаковского района, коллектив администрации

Конаковского района.