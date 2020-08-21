В ШКОЛУ ЗА ЗНАНИЯМИ

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Для каждого поколения праздник 1 сентября связан с самыми светлыми и добрыми событиями в жизни. Он наполнен воспоминаниями о годах учебы, школьной и студенческой дружбе, любимых педагогах. Именно наставники передают детям необходимые знания, прививают традиционные ценности, помогают найти свое место в жизни и стать образованными людьми, достойными гражданами нашего Отечества.

В этом году День знаний проходит в особой атмосфере. После долгого перерыва в школах, гимназиях, лицеях, университетах Тверской области вновь прозвучат звонки, встретятся ученики и учителя, студенты и преподаватели. Начнется новый важный этап в жизни для первоклассников и первокурсников.

Желаю всем школьникам, студентам и работникам учреждений образования реализации намеченных планов. Пусть новый учебный год будет наполнен успехами и яркими событиями!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Дорогие ребята, уважаемые учителя, родители!

От всей души поздравляем вас всех с началом нового учебного года, с Днем знаний!

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Этот день с волнением ждет каждая семья, осознавая важность каждого нового учебного дня в жизни школьника. Уверены, что в этом году наши ученики смогут добиться серьезных успехов в учебе и в творческой деятельности.

Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники, а для одиннадцатиклассников это будет последний учебный год в родной школе. Нашим педагогам желаем здоровья и терпения в их непростом, но очень важном труде, ученикам - успехов в учебе, трудолюбия и крепкой школьной дружбы, которую они пронесут через всю жизнь. Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания

депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

1 сентября вся страна традиционно отмечает День знаний. Это долгожданный праздник для детей и их родителей, для педагогов общеобразовательных учреждений и наставников дополнительного образования. Администрация Конаковского района в течение всего летнего периода проводила масштабную подготовку школ к новому учебному году, на это затрачены серьезные бюджетные средства. Всего 1 сентября в школы пойдут более 9000 учеников.

В Конаковском районе в предстоящий вторник свои двери для школьников откроет 31 учебное заведение, 30 из которых - муниципальные. Это 29 общеобразовательных школ и 2 гимназии - Городенская православная и № 5 г. Конаково. Также детей в свои стены ждут и учреждения дополнительного образования: ЦВР г. Конаково, ДЮЦ Конаковского района, ДЮЦ «Новая Корчева», ХШМиЮ, «ДЮСШ единоборств», ДЮСШ № 14 по вольной борьбе и ДЮСШ «Олимп». Музыкальные школы, ДК и досуговые центры поселений относятся к отрасли культуры, но там тоже ждут детей.

В этом году в связи с пандемией коронавируса, прилагаются все усилия, чтобы свести к минимуму риски распространения COVID-19: все образовательные учреждения начнут свою работу в рамках новых санитарно-эпидемиологических норм и требований. Кроме того, в этих же целях праздничные линейки в школах будут организованы не для всех учащихся, а только для первоклассников и выпускников (тех, кто пойдет в 11 класс, а где таковых нет – для 9-х классов).

(Подробнее о том, как пройдет День знаний в школах Конаковского района, кто и как будет учиться в предстоящем учебном году, читайте на 3-й странице, в рубрике «Местная власть»).