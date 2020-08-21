ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

В День флага Российской Федерации 22 августа, на площади рядом с ДК «Современник» в г. Конаково силами администрации Конаковского района, самого Дворца культуры, который является районным методическим центром, при участии творческих коллективов нашего района был организован праздничный концерт, посвященный этому в буквальном смысле знаменательному дню.

Флаг как символ государственности неразрывно связан с историей страны. Он вызывает гордость и чувство защищенности, трепет в душе каждого россиянина. В этот день во всех городских и сельских поселениях Конаковского района проводились разнообразные мероприятия, посвященные нашему российскому триколору.

Праздничный концерт у ДК «Современник» начался с флешмоба, организованного волонтерами районного молодежного центра «Иволга». Во-первых, они раздавали всем пришедшим ленточки цвета российского флага. А непосредственно сам концерт начался с того, что они вынесли на площадь перед сценой (которая, кстати, тоже было цвета флага России) огромный флаг Российской Федерации.

С праздником всех поздравила заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина. Она отметила важность этого государственного праздника в деле объединения людей всех возрастов, социальных слоев, национальностей и вероисповедания и пожелала всем мирного неба над головой, здоровья, удачи в жизни и хорошего настроения в этот солнечный августовский день.

Праздничное настроение создавалось с самого начала. Еще перед концертом слух пришедших на концерт зрителей услаждал духовой оркестр ДК. Он привлекал внимание прохожих, заставляя их подойти к сцене и заинтересоваться происходящим. Некую заманчивость создавал и аромат каши с тушенкой, которую тут же неподалеку варили конаковские казаки. Кашей угощали за так, но на видном месте стояло ведро с надписью: «Добровольный взнос на кашу». Детишкам предлагался мастер-класс по изготовлению поделок, домохозяйкам – выставка-продажа уникальных рукоделий.

Концертную программу праздника составили творческие коллективы как ДК «Современник», так и Домов культуры и досуговых центров Конаковского района. Свое творчество показали Анна Липатова, сводный хор под управлением Евгения Дадаева, хореографический ансамбль из Городни «Фэшн», театр танца Ларисы Мухиной «Дебют», вокальный ансамбль «Позитив», Владимир Кукушин из п. Козлово, Екатерина Чибошвили, Борис Кейля, ансамбли народной песни «Околица», «Северяночка» и «Каравай» из Мокшино, Валерий Жугару, вокальный ансамбль «Фантазия», фолк-поп ансамбль «Русская душа», народный хор русской народной и казачьей песни «Певчая Русь». Также свое мастерство в рамках выступления сводного хора под руководством Евгения Дадаева, который начинал и заканчивал концерт, мастерство колокольного звона на передвижной колокольне показал звонарь Ильинского храма села Селихово Валерий Давидович.

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Хорошо отметили праздник и в сельском поселении «Завидово». В досуговом центре поселения прошел видеоконцерт, посвященный Дню флага, прозвучало видеопоздравление театрального кружка села Завидово, а также прошла акция «Флаг моей страны». Интересной оказалась и выставка рисунков. Помимо этого, как уже сообщалось выше, народный ансамбль русской песни «Каравай» и ансамбль русской народной и казачьей песни «Околица» приняли участие в праздничном концерте на площади районного Дворца культуры «Современник».

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.