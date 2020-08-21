МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

И СНОВА ШКОЛА... СНОВА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД



В Конаковском районе 1 сентября откроют свои двери 30 муниципальных общеобразовательных учреждений и Городенская православная гимназия. О том, как будут учиться дети, как пройдут школьные линейки, посвященные Дню знаний 1 сентября, рассказывает заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Любовь Николаевна КУЛИЕВА.

- Из 30 дневных общеобразовательных учреждений района 28 учреждений будут работать в режиме пятидневной учебной недели. В смешанном режиме будут работать 2 учреждения района, это МБОУ СОШ п. Радченко (1 - 4 классы в режиме пятидневной учебной недели, 5 - 11классы - в режиме шестидневной учебной недели); Городенская православная гимназия (1-й класс в режиме пятидневной учебной недели, 2 - 11 классы - в режиме шестидневной учебной недели). Все специальные (коррекционные) классы наших школ в этом учебном году, как и в прошлом году, будут работать в режиме пятидневной учебной недели.

Во вторую смену будут учиться ребята из 12 школ района.

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 общеобразовательные учреждения начнут работу в рамках новых санитарно-эпидемиологических норм и требований.

После длительного перерыва приступят к обучению в очной, в очно-заочной форме более 9000 учащихся, из них 985 первоклассников (для них будет открыт 51 класс). Не во всех средних общеобразовательных школах района в этом году выпускники 9-х классов изъявили желание продолжить образование в 10-х классах и, следовательно, не везде, как и в прошлом году, будут открыты 10 и (или) 11 классы. Таких школ в районе восемь: это МБОУ СОШ № 1 г. Конаково им. Дениса Стребина, МБОУ СОШ № 6 г. Конаково, МБОУ СОШ №1 п. Редкино, МБОУ СОШ №3 п.Редкино, МБОУ СОШ п. Радченко, МБОУ СОШ п.Первое мая, МБОУ СОШ с. Селихово, МБОУ СОШ д. Ручьи. В 10-х классах планируют начать обучение 319 учеников, в 11 классах - 365 учеников, что больше, чем в прошлом году.

7 - 11 классы заочного, очно-заочного обучения, в том числе для граждан старше 18 лет, в новом учебном году будут открыты в вечерней школе, в ней начнут обучаться 130 учащихся.

В 2020-2021 учебном году начнется апробация федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, т.е. новые стандарты перейдут в 10 класс.

Старшая школа с этого учебного года становится профильной. В двух школах будут открыты десятые классы естественно-научного профиля (это средняя школа №3 г. Конаково и средняя школа д. Вахонино).

В 19 учреждениях будут открыты классы универсального профиля, из них в 13 школах без включения в план предметов, изучаемых на углубленном уровне, а в 6 учреждениях - с включением углубленных предметов в учебный план (математика - 4 школы, русский язык - 2 школы, информатика, иностранный язык, право, экономика - по 1 учреждению).

В 11 классах продолжат работу: класс гуманитарного профиля в средней школе №2 г. Конаково, два класса химико-биологического профиля в средней школе № 3 г. Конаково и в школе д. Вахонино. В гимназии № 5 будет работать 11 класс универсального профиля.

В этом учебном году, как и в прошлом, учащиеся 9-х классов будут изучать второй иностранный язык: в 22 школах это будет немецкий язык, в 3 школах - английский язык, в 4 школах - французский язык. В средней школе д. Вахонино ребята не только 9, но и 5 - 6 классов будут изучать китайский язык.

Пятый год общеобразовательные учреждения района будут апробировать новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): в этом году новые ФГОС для детей с ОВЗ будут реализовываться уже в 5 классах. В общеобразовательных учреждениях района будут открыты отдельные классы, организовано инклюзивное (в общем классе) или индивидуальное обучение больных детей на дому для обучающихся с задержкой психического развития, для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1 сентября, в День знаний, в общеобразовательных учреждениях пройдут линейки для обучающихся 1 и 11 классов по специально разработанным графикам. В ряде школ по решению администрации школы линейки пройдут для обучающихся только первых классов; а в некоторых школах, где нет 11 классов, - для обучающихся 1 и 9 классов.

Торжественное проведение линеек планируется провести на свежем воздухе, на школьных дворах, в целях минимизации рисков распространения COVID-19, конечно же, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. Речь идет об использовании средств индивидуальной защиты (масок) родительской общественностью, о термометрии при входе ребят и педагогов в учебное заведение после линейки, о гигиенической обработке учащимися рук с применением кожных антисептиков при входе в здание и т.д.

С целью минимизации скопления учащихся у входа в учреждение уже 1 сентября будет использоваться для входа учащихся в учреждение не один вход, а как минимум два, чтобы избежать скопления учащихся перед входом.

Во всех классах в День знаний в рамках региональной кампании по профилактике детского травматизма будут проведены Уроки безопасности.

С наступающим новым учебным годом! Удачи и здоровья всем!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Администрации Конаковского района Тверской области требуются делопроизводители в отдел загс для конвертации данных сроком на три месяца. График 5/2, выходные – воскресенье и понедельник. Зарплата 12130 рублей.

Обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района, тел. 4-97-77, доб. 123, 167.

Региональная поддержка -на приобретение школьной формы

Законом Тверской области № 78-ЗО от 29 декабря 2000 г. «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке» в рамках национального проекта «Демография» установлена мера поддержки многодетных семей в виде обеспечения школьной формой детей из многодетных семей при поступлении (переводе) в 1 - 5 классы общеобразовательной организации, находящейся на территории Тверской области. Это одно из направлений социального пакета поддержки семей, воспитывающих троих и более детей. Реализация меры поддержки осуществляется министерством демографической и семейной политики Тверской области.

В Твери на заседании правительства Тверской области 11 августа был принят Порядок обеспечения школьной формой ребенка (детей) из многодетных семьей в Тверской области (постановление правительства Тверской области №354-пп от 11 августа 2020 «Об обеспечении школьной формой детей из многодетных семей в Тверской области»).

Планируется, что школьную форму выдадут более 12 000 детям из многодетных семей Тверской области, в том числе 620 детям Конаковского района.

Хочется отметить, что в сформированную базу будут еще вноситься изменения: до 30 августа и до 30 сентября.

ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района и ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Конаковского района» (отделение по работе с семьей и детьми) совместно с управлением образования администрации Конаковского района и общеобразовательными учреждениями формируют школьные реестры многодетных семей с данными о детях и родителях.

На эти цели в областном бюджете в 2020 году заложено 60,7 млн. рублей. Выпуск одежды обеспечат тверские производители

Право на получение комплекта школьной формы имеет один из родителей, семья должна быть зарегистрирована в качестве многодетной семьи.

Комплект школьной формы состоит из 6 наименований изделий. Для девочек 1 - 3 классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо; для девочек 4 - 5 классов – жакет, юбка, жилет, две блузы, жабо. Для мальчиков 1 - 5 классов - пиджак, брюки, три сорочки, галстук. К каждому комплекту будет приложен значок с символикой Тверской области. Каждый комплект будет упакован.

Массовое получение районами комплектов в ГКУ ТО «Центр выплат «Тверская семья» (г. Тверь) начинается в Тверской области с 28 августа. Далее комплекты будут направлены в общеобразовательные учреждения.

Л. Кулиева, заведующий отделом дошкольного,

общего и дополнительного образования.

Да будет газ



В селе Селихово проведена модернизация системы теплоснабжения. В новую модульную котельную для проведения пусконаладочных работ подан газ. В рамках выполнения проекта выполнен весь комплекс строительных и монтажных работ, получен допуск в Ростехнадзоре на электро- теплоустановки, заключен договор на поставку газа. С 26 августа начались пусконаладочные работы. В новом отопительном сезоне 2020-2021 годов новая котельная будет введена в эксплуатацию.

Подготовила Ирина Третьякова