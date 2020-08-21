В делах своих учеников учитель вечен

22 августа состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Почетному гражданину Конаковского района и г. Конаково Энгелю Наумовичу Лойцкеру. Доска установлена на здании школы №3 г. Конаково. Здесь с 1967 по 2005 год Энгель Наумович работал преподавателем русского языка и литературы и заместителем директора по воспитательной работе.

21 августа Энгелю Лойцкеру исполнилось бы 90 лет. К сожалению, его сердце перестало биться 14 мая 2020 года. Он – ровесник Конаковского района, его Почётный гражданин. Идея увековечить имя одного из самых уважаемых педагогов Конаковского района была озвучена на похоронах. Средства на памятную доску собраны в кратчайшие сроки силами коллег и выпускников Энгеля Наумовича. Школа №3 стала основоположником хорошей традиции – открытия мемориальных досок в честь выдающихся учителей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский, директор школы Наталья Железнова, педагоги и выпускники. Право открыть доску было предоставлено ученикам Энгеля Наумовича - Владимиру Грачёву и Михаилу Липскому.

Директор школы поблагодарила каждого, кто внёс свою лепту в увековечение имени Э.Н.Лойцкера:

- Невозможно переоценить роль учителей в воспитании подрастающего поколения. И открытие мемориальной доски в честь Энгеля Наумовича Лойцкера - ещё одна возможность отдать дань уважения и памяти этому светлому человеку. Нам всем очень повезло: кому-то с ним работать, кому-то у него учиться. Для него слово «воспитание» всегда было на первом месте, поэтому выпускники любят свою школу, свой город и свою страну.

Глава Конаковского района Олег Лобановский подчеркнул, что Энгель Лойцкер посвятил себя государственному делу, и не только в масштабах своей школы.

- Для этого человека педагог – не просто профессия, а образ жизни. Будучи на пенсии, он продолжал приходить на праздничные линейки, питаться школьной атмосферой. Рядом с первоклассниками он вновь становился молодым. В педагогическом сообществе Конаковского района Энгель Наумович навсегда останется человеком с большой буквы, на которого хочется равняться.

От имени родительской общественности выступила Елена Шушина, в её семье выросли четыре ученика Энгеля Наумовича. А её мама работала с ним в одном коллективе. Елена Витальевна озвучила предложение: в городе Конаково назвать именем Энгеля Лойцкера улицу!

Ученица и коллега Энгеля Наумовича Мария Алексашина подчеркнула, что этот педагог смог завоевать любовь каждого ученика. А учителей он научил тому, что внеклассная работа – это первоначальная составляющая работы в школе.

В завершение мероприятия прозвучал гимн школы №3, слова которого были написаны Энгелем Наумовичем Лойцкером. И пока существует школа, гимн останется неизменным как дань памяти выдающемуся педагогу, который смог оставить в душе каждого ученика, педагога и родителя частичку себя.