Тверьстат информирует

ГОСТИНИЧНАЯ МОЩЬ РАЙОНА

Сегодня развитию туризма в Тверской области уделяется огромное внимание. Правительство Тверской области считает туристическую отрасль одним из приоритетных направлений развития экономики региона.

Конаковский район имеет высокий потенциал в сфере развития туризма. Живописные места, богатство природы, красоты Иваньковского водохранилища, река Волга и множество малых рек, наличие памятников древней русской культуры – все это привлекает многочисленных туристов. Одним из важных направлений политики в сфере туризма является решение вопросов, связанных с обеспечением туристов средствами размещения.

По данным статистического наблюдения в индустрии туризма Конаковского района, функционировали 21 гостиница и аналогичные средства размещения (мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа), 10 специализированных средств размещения (2 санатория, пансионат, кемпинг и 6 баз отдыха). Общий номерной фонд составил 2187 номеров (5367 койко-мест), из них в специализированных средствах размещения номерной фонд – 1083 номера (2496 койко-мест).

В 2019 году численность размещенных лиц составила 165,2 тыс. человек (110,3% к уровню 2018 года), из которых 160,2 тыс. человек – граждане России. Среди коллективных средств размещения по популярности посещения можно выделить комплекс отдыха «Завидово», Апартотель «Radisson, Завидово», гостиница «Radisson Отель, Завидово», загородный гостиничный комплекс «Ольгино», санаторий Карачарово.

У НАС ПОЛЕЙ?

Как известно, посевная площадь - это часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйственных культур. Общий размер посевных площадей Конаковского района в 2020 году составил 15,7 тысячи гектаров, что превысило показатель прошлого года на 0,1 тыс. га (100,4 процента к 2019 году).

Конаковский район находится на 12 месте среди муниципальных районов Тверской области по размеру посевных площадей в хозяйствах всех категорий и занимает 3 процента от всей посевной площади Тверской области (473,7 тысячи гектаров). Наибольшее распространение в растениеводческой отрасли Конаковского района получило выращивание кормовых культур - 11,1 тысячи гектаров (71 процент от всей посевной площади района). Это связано с большим поголовьем крупного рогатого скота и свиней в районе. Среди кормовых преобладают многолетние травы посева прошлых лет - 6,7 тысячи гектаров, остальное - кукуруза на корм, многолетние беспокровные и однолетние травы. Хозяйства Конаковского района также выращивают зерновые и зернобобовые культуры.

Засеянная площадь в текущем году составила 3,9 тысячи гектаров (25 процентов от всей посевной площади района), включая озимые зерновые - 1236 гектаров. Среди зерновых культур наибольшая площадь отводится под пшеницу - 1682 гектара, на втором месте ячмень - 1469 гектаров, третье и четвертое место разделили овес (481 гектар) и рожь (261 гектар).

Конаковский район занял 7 место в Тверской области среди муниципальных районов по размеру посевных площадей картофеля. В 2020 году картофель посажен на 486 гектарах, что на 48 гектаров меньше, чем в прошлом году (91 процент к 2019 году). Уменьшение посевной площади данной культуры произошло за счет сельскохозяйственных организаций, сокративших посевы картофеля.

По величине посевных площадей, занятых овощами, Конаковский район расположился на 3 месте среди районов Тверской области (165 гектаров), уступая Калининскому (370 гектаров) и Старицкому (175 гектаров) районам. Выращиванием овощных культур в районе занимаются преимущественно хозяйства населения.

Рассматривая структуру посевных площадей по категориям хозяйств Конаковского района, необходимо отметить доминирование сельскохозяйственных организаций - 93,8 процента, на хозяйства населения приходится 3,4 процента и на крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей - 2,8 процента.