НА УЧЕБУ В ТВЕРЬ - ЛУЧШИЕ

В соответствии с приказом министерства образования Тверской области №678/пк от 22 июля 2020 г. «О порядке отбора одаренных и высокомотивированных обучающихся Тверской области для организации их обучения по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным предметам, в 2020 году» в конце июля был проведен муниципальный тур отбора одаренных и высокомотивированных обучающихся Конаковского района для организации их обучения по основным общеобразовательным программам среднего общего образования в г. Твери за счет средств областного бюджета.

Пройти конкурсные мероприятия и обучаться в таком классе в г. Твери изъявили желание 12 учащихся из 4 общеобразовательных учреждений района (это средние школы №№ 3, 7, 9, гимназия № 5 г. Конаково). Участвуя в первом туре, ребята прошли по два испытания: написали проверочные работы по математике и русскому языку, разработанные специально для 1 тура конкурсного отбора министерством образования Тверской области. Продолжительность проверочных работ составила по 45 минут каждая.

По русскому языку бывшим девятиклассникам были предложены задания в двух вариантах, в каждом из которых по 25 заданий. Здесь задания по орфографии, пунктуации, грамматике и стилистике. Все задания оценивались по 1 баллу, и поэтому ученик максимально мог набрать 25 баллов.

По математике ребятам были предложены задания тоже в двух вариантах, в каждом из которых по 4 задания (это задачи на решение системы уравнений, решение неравенства, геометрические задачи, задачи повышенной сложности). Задания по математике оценивались по пятибалльной системе, и поэтому максимальное количество баллов, которое мог набрать ученик, равнялось 20.

Из 12 участников первого тура только 6 обучающихся, набравших наибольшее количество баллов по каждому предмету (надо было набрать не менее 50 процентов от общего количества баллов по предмету), 18 августа приняли участие во втором, региональном, туре. Он проходил уже не на территории Конаковского района, а в Твери на базе Тверского государственного университета.

Важно, что обучающиеся, прошедшие во второй тур, должны были иметь при себе такой важный документ, как портфолио (портфель личных достижений учащегося за период с 2017 по 2020 год), которые в наших учреждениях ведутся на каждого ученика. В портфолио важно было представить достижения, успехи учащегося в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах школьного, муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней за три последних года, кроме этого, учитывалось лидерство в детских и молодежных общественных объединениях разного уровня.

Во втором туре ребята, кроме двух обязательных проверочных работ по математике и русскому языку, как в первом туре, выполнили еще одну проверочную работу по предмету на выбор учащегося (литература, иностранный язык (английский), биология, химия, физика, история, обществознание, информатика).

Победителями отбора в целом по Тверской области стали 20 выпускников, набравших наибольшее количество баллов по трем предметам и по всем критериям.

Среди них и два выпускника наших школ: Александра Малахова, выпускница 9 класса гимназии № 5 г. Конаково, и Нигина Махсудова, выпускница 9 класса средней школы № 9 г. Конаково.

Обучение ребят в губернаторском классе будет организовано федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования «Тверской государственный университет». Местом обучения станет Академическая гимназия им. П.П.Максимович ТвГУ.

Поздравляем ребят и желаем им достижения поставленных целей и хорошей учебы.

Любовь КУЛИЕВА,

заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.