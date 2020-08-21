ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ ВРУЧАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

На днях председатель местного отделения «Волонтеры Победы» Ирина Карпова и активист движения Полина Алутина совместно с сотрудником Комплексного центра социального обслуживания Галиной Пиуновской вручили новый телефон и сим-карту ветерану Великой Отечественной войны в рамках проекта «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны».

В далеком 1922 году в Тамбовской области родилась наша сегодняшняя героиня. Всего 19 лет было Анне Сергеевне Путивцевой, когда началась война, в то время она работала в больнице имени Боткина медсестрой в физио-кабинете. Когда началась война, по распределению попала на 2-й Белорусский фронт, где продолжила быть медсестрой шоковой палаты: «Я была медсестрой шоковой палаты, там были тяжелые больные, и я делала переливание крови раненым, больным… Там же в больнице на фронте заболела брюшным тифом, лежала в инфекционном отделении...».

По словам Анны Сергеевны, невозможно сосчитать больных, прошедших через ее руки. Сутками приходилось не спать и принимать раненых. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось ей столкнуться, на войне было и место для романтики. Еще в 1942 году Анне Сергеевне сделал предложение Николай Путивцев, который был старшим фельдшером, но расписались они только после окончания войны 20 декабря 1945 года. Во время встречи Анна Сергеевна также рассказала гостям о своей послевоенной жизни, о семье, работе и людях, с кем довелось ей встретиться. «Человеческая память поражает... Анна Сергеевна будучи в преклонном возрасте, 98 лет, так подробно рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться во время Великой Отечественной войны. Нам повезло, у нас еще есть возможность лично пообщаться с людьми, которые ковали победу» - рассказала Полина Алутина, участник движения «Волонтеры Победы» Конаковского района.

Ирина Карпова.

Фото Динара Ахтемова.