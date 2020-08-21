КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

19 августа в фойе ДК «Современник» прошла «Ярмарка вакансий», которую Центр занятости Конаковского района организовал при помощи и с участием предприятий г. Конаково и Конаковского района. Вакансий, как на стенде, так и личных предложений от предприятий, было много, выбирай на любой вкус.

К сожалению, желающих получить работу было не так много. А зря, сами работники местных предприятий подробно рассказывали о вакансиях, об условиях работы, о своём коллективе.

Ведущий инспектор Центра занятости Конаковского района Инга Арнольдовна Московская, ответственная за проведение ярмарки вакансий, рассказала, что подобные мероприятия в г. Конаково проходят четыре раза в год именно в районном ДК «Современник».

- А вообще у нас запланировано восемь ярмарок вакансий в год: четыре в ДК «Современник» и четыре у себя на территории Центра. Кроме этого, мы проводим мини-ярмарки в интересах каких-либо работодателей по их просьбе. Сегодняшняя ярмарка рассчитана на широкий круг жителей г. Конаково и Конаковского района. На сегодняшний день у нас на сайте около 600 вакансий для наших жителей. Так что, кто хочет работать, может найти себе вакансию по специальности. В основном, требуются специалисты и рабочие: токари, слесари, электрики и обслуживающий персонал. Если человек не имеет специальности, не страшно. Главное, чтобы было желание работать. Очень многие работодатели берут людей без опыта работы с начальным образованием и готовы обучить их непосредственно на рабочем месте.

Конаковский колледж предлагал гражданам предпенсионного возраста обучение на своей базе различным специальностям, которые у них преподают, по Федеральному проекту «Старшее поколение». Через Центр занятости в этом году уже обучена одна группа конаковцев такого возраста. Обучение женщин 51 - 55 лет, мужчин 56 - 60 лет реализуется за счет средств федерального бюджета, абсолютно бесплатно. За направлением на обучение обращаться в Центр занятости Конаковского района.

На ярмарке были как постоянные представители предприятий, так и новые, такие, как КСК «Конаковские конюшни», «Теле2», «Альфастрахование-ОМС», АО завод «Микроприбор». Конаковскому представительству «Альфастрахование-ОМС» требовался специалист в поликлинику Конаковской ЦРБ, в КСК «Конаковские конюшни» - работники различных профессий, «Теле 2» - руководители офисов продаж и менеджеры по продажам, АО завод «Микроприбор» - инженерные специальности, Конаковской ЦРБ - врачи, администратор, бухгалтер. Большой список вакансий в ОМВД РФ по Конаковскому району и в эвент-отель «Ривер Клаб».

Людмила КИКАЛО.

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