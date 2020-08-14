Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области, труд которых отмечен Президентом РФ

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами. За большой вклад в развитие отечественной культуры отмечены жители Верхневолжья – детская поэтесса Гайда Лагздынь и художник из Кимрского района Владимир Ростов. Поздравления награждённым направил Губернатор Игорь Руденя.

Гайда Лагздынь, член Тверского регионального отделения «Союз писателей России», удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

«На Вашем замечательном, многогранном творчестве выросло не одно поколение граждан России и других государств. Ваши увлекательные книги помогают юным читателям познавать мир, учат добру, задают высокие нравственные ориентиры. Большого уважения заслуживает Ваша деятельность по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, судьбе детей войны», - подчеркнул Губернатор в поздравлении писательнице.

Гайда Лагздынь родилась в Ленинграде. В 1937 году семья переехала в Калинин. В городе на Волге Гайда Рейнгольдовна окончила Калининский государственный педагогический институт. Впервые её стихи были опубликованы в декабре 1966 года, первая книга вышла в 1975 году.

В настоящее время выпущено более 125 поэтических и прозаических книг Гайды Лагздынь общим тиражом более 11 млн экземпляров. Стихи и сказки переведены на белорусский, удмурдский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.

Гайда Лагздынь - член Союза писателей России, Лауреат II Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу Госкомиздата и Союза писателей СССР, награждена Почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест Святого Михаила Тверского», обладатель премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина и других наград.

Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено члену народного клуба художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Созвездие» Кимрского района Владимиру Ростову.

«Яркий и талантливый мастер, Вы продолжаете в своем творчестве традиции отечественного изобразительного искусства. Созданные Вами работы находят живой отклик в сердцах людей, раскрывают красоту нашей Родины – России, по праву украшают отечественные и зарубежные собрания художественных произведений», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Работы художника находятся музеях Москвы и Республики Крым, в галерее г. Хайдельберга (Германия). Картины автора вошли в ежегодный каталог-справочник «Искусство России – 2019», издаваемый Международным художественным фондом. В творческом активе Владимира Тимофеевича 29 персональных выставок. Он является членом «Союза художников России», членом правления регионального отделения.

Владимир Тимофеевич Ростов активно работает с одаренными детьми и мастерами Кимрского района: проводит мастер-классы, обучающие занятия. В 2019 году художник инициировал благотворительный проект «Арт-терапия» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области