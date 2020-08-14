Игорь Руденя провёл организационное совещание с членами Правительства Тверской области

24 августа Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности органов власти.

Глава региона отметил, что в настоящее время главными направления работы Правительства области являются подготовка к новому учебному году и началу отопительного сезона.

«Мы входим в новый учебный год с повышенной готовностью с точки зрения борьбы с пандемией коронавируса. Наши образовательные учреждения должны обеспечить организацию учебного процесса при любых условиях. В том числе, при необходимости, должны быть подготовлены варианты работы при различного рода вызовах», – подчеркнул Игорь Руденя.

На совещании также рассмотрены обращения жителей региона по ремонту дорог, комплексному благоустройству территорий, по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан, и другим.

Пресс-служба Правительства Тверской области