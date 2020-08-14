Игорь Руденя наградил Владимира Потанина почетным знаком Тверской области за помощь региону в борьбе с коронавирусом

Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил почетным знаком «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская» российского предпринимателя, президента «Норникеля» Владимира Потанина.

В период пандемии коронавирусной инфекции Владимир Потанин на безвозмездной основе приобрел для Конаковской центральной районной больницы комплект необходимой медицинской аппаратуры. Компьютерный томограф будет введён в эксплуатацию в октябре 2020 года. Под его размещение запланировано возведение отдельно стоящего модульного здания.

«Оборудование, которое приобрела для Тверской области компания «Норильский никель», станет вкладом в общую работу по сохранению здоровья и жизни населения Верхневолжья. Это оборудование положит начало созданию в Конаковском районе центра оказания высокотехнологичной медицинской помощи», – отметил Игорь Руденя.

«Нас с Тверской областью связывают давние отношения – на территории региона мы реализуем важную программу для компании «Норильский никель» по переселению. Усилиями Правительства Тверской области созданы комфортные условия проживания для переселенцев. Мы высоко ценим усилия Губернатора региона, которые предпринимаются для улучшения условий проживания граждан и надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и дальше», - подчеркнул Владимир Потанин.

Почетным знаком Губернатора Тверской области «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская» награждаются те, кто осуществляет благотворительную деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан.

Тверская область – один из основных российских регионов, где «Норникель» реализует корпоративную социальную программу по обеспечению работников жильем в благоприятных и удобных для проживания районах России.

В 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве «Норникеля» с Правительством Тверской области и компанией-застройщиком «Завидово Девелопмент» по строительству домов для северян в Завидово. На сегодняшний день 1683 квартиры уже переданы сотрудникам компании. Построен «норильский квартал» с инфраструктурой: детский сад, поликлиника, продуктовые супермаркеты. Открыт лесопарковый комплекс площадью 200 га с прогулочными и асфальтовыми дорожками.

Совместно на территории муниципалитета создаются туристический кластер «Волжское море», транспортно- пересадочный узел.

3 августа в Правительстве Тверской области состоялась награждение благотворителей, также оказавших Верхневолжью помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Губернатор Игорь Руденя вручил нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверской области» народному артисту РФ, руководителю Московского джазового оркестра Игорю Бутману, почетный знак «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская» - члену совета директоров Московской школы управления «Сколково» Сергею Попову.

Пресс-служба Правительства Тверской области