ПАМЯТИ ВРАЧА, ПАМЯТИ МАТЕРИ

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Не так давно трагически погибла Эмилия Ивановна Ярыгина, которую многие знают и помнят, как хорошего детского врача. Несколько лет она была заведующей детской поликлиникой. Она вылечила столько детей, что её помнят уже второе, а то и третье поколение жителей города. И она всегда относилась к больным детям, как мать.
Сколько лет может жить человек? Это известно только Богу. Эмилия Ивановна прожила 82 года, и погибла трагично. На даче в СНТ «Медик» произошёл пожар, и дача и хозяйка сгорели. Очень печально, когда человек покидает этот мир. От многих людей мы слышали об этой женщине хорошие слова. Ее сын – Роман Ярыгин, герой публикаций «Зари»: мы писали про его увлечение - создание моделей самолетов и других военных миниатюр. В Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке проходила в прошлом году его выставка. Брат Эмилии Ивановны, Валентин Иванович Иванов, по примеру сестры тоже стал врачом.
Сын Роман посвятил своей маме стихотворение. Мы публикуем эти строчки по его просьбе, в память об Э.И.Ярыгиной, человека, врача, матери...
***
Как это случилось – никто не узнает.
Лишь можно гадать – почему был тот взрыв
Из жизни ушёл человек так внезапно,
Как – будто упал, амбразуру закрыв.
Жизнь долгой была, и порой нелёгкой.
На свет родилась в страшном 37-ом
В смоленской земле, в светлом городе Белый.
Послушайте, что с ней случилось потом.
Потом лихолетье-фашисты напали
В семье появился её младший брат.
И пусть в эти годы житьё – не малина,
Но новому члену семьи каждый рад.
Отец на войне, мать-хозяйка в доме.
И стала она тогда нянькой заправской,
Хотя няньке ещё не исполнилось пять.
Минула война, зализал народ раны.
Закончила школу, пошла в институт.
И тут показала она свой характер.
Немного людей на такое пойдут.
Сначала пошла в инженеры-путейцы,
Но вдруг поняла, это всё – не моё.
И стала врачом, врачевать стала деток.
И жизнь показала, что это – её.
Любовь, свадьба, счастья, рождение сына.
Уход ранний мужа – вот доля её.
Гордилась работой, а не богатством
И тем, что не умер никто у неё.
Жила очень скромно, сыночка растила.
Бывали у них разногласья порой.
Но если вдруг что-то ему угрожало
Вставала за сына, буквально – горой.
На пенсию вышла, изрядно помедлив.
И вроде бы, можно уже отдохнуть.
Но нет, не могла она жить без работы,
На дачный участок лежал её путь.
И дачку она полюбила, как дочку,
Трудилась на ней от зимы до зимы.
Судачили люди, тут что-то не ладно,
Но версии сплетниц не слышим мы.
Внезапно был взрыв, неуместный, нелепый
Я именно так свой рассказ начинал.
Но главное всё же, что сделано в жизни
А так ли уж важно, какой был финал...