ПАМЯТИ ВРАЧА, ПАМЯТИ МАТЕРИ

Не так давно трагически погибла Эмилия Ивановна Ярыгина, которую многие знают и помнят, как хорошего детского врача. Несколько лет она была заведующей детской поликлиникой. Она вылечила столько детей, что её помнят уже второе, а то и третье поколение жителей города. И она всегда относилась к больным детям, как мать.

Сколько лет может жить человек? Это известно только Богу. Эмилия Ивановна прожила 82 года, и погибла трагично. На даче в СНТ «Медик» произошёл пожар, и дача и хозяйка сгорели. Очень печально, когда человек покидает этот мир. От многих людей мы слышали об этой женщине хорошие слова. Ее сын – Роман Ярыгин, герой публикаций «Зари»: мы писали про его увлечение - создание моделей самолетов и других военных миниатюр. В Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке проходила в прошлом году его выставка. Брат Эмилии Ивановны, Валентин Иванович Иванов, по примеру сестры тоже стал врачом.

Сын Роман посвятил своей маме стихотворение. Мы публикуем эти строчки по его просьбе, в память об Э.И.Ярыгиной, человека, врача, матери...

***

Как это случилось – никто не узнает.

Лишь можно гадать – почему был тот взрыв

Из жизни ушёл человек так внезапно,

Как – будто упал, амбразуру закрыв.

Жизнь долгой была, и порой нелёгкой.

На свет родилась в страшном 37-ом

В смоленской земле, в светлом городе Белый.

Послушайте, что с ней случилось потом.

Потом лихолетье-фашисты напали

В семье появился её младший брат.

И пусть в эти годы житьё – не малина,

Но новому члену семьи каждый рад.

Отец на войне, мать-хозяйка в доме.

И стала она тогда нянькой заправской,

Хотя няньке ещё не исполнилось пять.

Минула война, зализал народ раны.

Закончила школу, пошла в институт.

И тут показала она свой характер.

Немного людей на такое пойдут.

Сначала пошла в инженеры-путейцы,

Но вдруг поняла, это всё – не моё.

И стала врачом, врачевать стала деток.

И жизнь показала, что это – её.

Любовь, свадьба, счастья, рождение сына.

Уход ранний мужа – вот доля её.

Гордилась работой, а не богатством

И тем, что не умер никто у неё.

Жила очень скромно, сыночка растила.

Бывали у них разногласья порой.

Но если вдруг что-то ему угрожало

Вставала за сына, буквально – горой.

На пенсию вышла, изрядно помедлив.

И вроде бы, можно уже отдохнуть.

Но нет, не могла она жить без работы,

На дачный участок лежал её путь.

И дачку она полюбила, как дочку,

Трудилась на ней от зимы до зимы.

Судачили люди, тут что-то не ладно,

Но версии сплетниц не слышим мы.

Внезапно был взрыв, неуместный, нелепый

Я именно так свой рассказ начинал.

Но главное всё же, что сделано в жизни

А так ли уж важно, какой был финал...