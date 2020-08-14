Города Тверской области присоединяются к программе «Активное долголетие»

С 1 сентября в спортивном комплексе «Орион» в Бологое начнется реализация программы «Активное долголетие». Она направлена на развитие физической активности, оздоровление и привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

«Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. Сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участниками программы могут быть женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и старше. Бесплатные занятия в ледовом комплексе будут проводиться практически каждый день: в понедельник, среду и пятницу с 12.00 до 13.00 массовое катание на коньках, во вторник и четверг с 10.00 до 13.00 занятия в тренажерном зале, в воскресенье с 15.00 до 17.00 для участников программы будет доступна открытая плоскостная площадка для мини-футбола.

Желающим принять участие в программе «Активное долголетие» необходимо зарегистрироваться. Справки по телефону: 8 (48238) 2-23-64.

В Твери с 1 августа работает социально-оздоровительный проект «Тверь – столица здоровья».В его рамках проходят бесплатные групповые занятия по нескольким направлениям: общефизическая подготовка «Активное долголетие», детская йога «Развивай-ка», занятия тибетской гимнастикой «Сил Востока» и скандинавской ходьбой «Вперед к здоровью».

Подробное расписание занятий доступно в группе Вконтактеhttps://vk.com/akademia_zdorovya. Информация о проекте также представлена на сайтах азтверь.рф и podarizdorovie.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области