ФК «Тверь» одержал победу над командой из Смоленска и занимает вторую строчку в турнирной таблице

23 августа на стадионе «Юность» в столице Верхневолжья состоялся матч 3-го тура Олимп-первенства России по футболу. ФК «Тверь» принимал команду «Смоленск».

Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу тверской команды. Эта победа позволила ФК «Тверь» подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

Полузащитник ФК «Тверь» Ярослав Ивакин, забивший четыре гола (3 в прошлом матче и 1 в нынешней игре), на данный момент является лучшим бомбардиром турнира.

Решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области было принято в декабре 2019 года. В апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе создан ФК «Тверь». Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

16 июня текущего года футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Тверской клуб получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов.

Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность», который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории.

Помимо «Юности» развитие тренировочной базы в Твери планируется на стадионах «Химик», «Центральный» и имени Вагжанова. Кроме того, запланировано строительство в областной столице футбольного манежа, реконструкция футбольной базы в поселке Эммаусс. Эти объекты также планируют задействовать в проведении соревнований.

Пресс-служба Правительства Тверской области