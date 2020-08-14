В Зубцовском районе Тверской области перезахоронили останки 462 советских бойцов

23 августа город воинской доблести Зубцов отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В памятных мероприятиях, посвящённых этой дате, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, поисковики, юнармейцы, школьники, жители Зубцовского района.

«Сегодня, в день 78-й годовщины освобождения города Зубцова от немецко-фашистских захватчиков, мы отдаем дань памяти всем, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на территории зубцовского края. Здесь бойцы Красной Армии продемонстрировали массовый героизм, сорвали планы фашистов о втором наступлении на Москву, приблизили долгожданную Победу.

Благодарю ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за подвиг во имя Родины. Ваше преданное служение своей стране всегда будет важнейшим нравственным ориентиром для молодежи», - отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении жителей с Днём города Зубцова и Зубцовского района, который также отмечается 23 августа.

На воинском захоронении в деревне Веригино прошла церемония перезахоронения останков 462 советских солдат и офицеров, павших в годы войны на зубцовской земле и поднятых на территории района в рамках поисковых экспедиций 2019-2020 годов. Имена 25 защитников Родины установлены.

Останки ещё пяти воинов были переданы родственникам для захоронения в других регионах страны. Кроме того, к памятной дате усилиями поисковиков были установлены 18 имен бойцов, захороненных в Веригино в 2002-2016 годах.

Всего в братском захоронении в деревне Веригино покоится свыше 10 800 советских солдат и офицеров, погибших в ходе Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской боевых операций. Установлены имена 1152 бойцов.

Зубцов был захвачен 11 октября 1941 года и за время оккупации оказался практически стёрт с лица земли. Город освободили 23 августа 1942-го войска Западного фронта в ходе Ржевско-Сычёвской операции. Вплоть до апреля 1943 года рядом с городом шли бои. За освобождение зубцовской земли отдали жизни более 42 тысяч защитников Отечества.

Бои под Зубцовом внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

В 2017 году Зубцову было присвоено почетное звание «Город воинской доблести». Уже на протяжении 30 лет здесь ежегодно проходит Вахта памяти, которая объединяет поисковые отряды из разных городов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области