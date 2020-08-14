Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 августа

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции. Всего 4068 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 157711, в том числе за последние сутки их проведено 260.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5236 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 989 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
179 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1704
Кимры 555
Конаковский район 415
Ржев 362
Калининский район 276
Лихославльский район 243
Торжок 212
Вышневолоцкий городской округ 166
Максатихинский район 113
Осташковский городской округ 109
Бологовский район 100
Кашинский городской округ 75
Рамешковский район 73
Андреапольский муниципальный округ 69
Кимрский район 67
Ржевский район 67
Бежецкий район 66
Зубцовский район 61
Торопецкий район 55
Нелидовский городской округ 47
Лесной муниципальный округ 44
Старицкий район 40
Кесовогорский район 39
Оленинский муниципальный округ 36
Селижаровский район 35
Торжокский район 31
Спировский район 27
Калязинский район 26
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22
Кувшиновский район 20
Западнодвинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Краснохолмский район 8
Фировский район 6
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.