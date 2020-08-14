Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 августа

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции. Всего 4068 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 157711, в том числе за последние сутки их проведено 260.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5236 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 989 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

179 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1704

Кимры 555

Конаковский район 415

Ржев 362

Калининский район 276

Лихославльский район 243

Торжок 212

Вышневолоцкий городской округ 166

Максатихинский район 113

Осташковский городской округ 109

Бологовский район 100

Кашинский городской округ 75

Рамешковский район 73

Андреапольский муниципальный округ 69

Кимрский район 67

Ржевский район 67

Бежецкий район 66

Зубцовский район 61

Торопецкий район 55

Нелидовский городской округ 47

Лесной муниципальный округ 44

Старицкий район 40

Кесовогорский район 39

Оленинский муниципальный округ 36

Селижаровский район 35

Торжокский район 31

Спировский район 27

Калязинский район 26

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22

Кувшиновский район 20

Западнодвинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Краснохолмский район 8

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.