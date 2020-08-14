Более 5800 семей Верхневолжья получили региональный подарок для новорожденных с начала 2020 года

В Тверской области с начала 2020 года вручено 5825 подарочных наборов для новорожденных. Они вручаются в регионе с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

Улучшение демографической ситуации в Тверской области обозначено Игорем Руденей одной из ключевых задач в работе Правительства региона. В Верхневолжье реализуется целый комплекс мер, направленных на повышение мотивации семей к рождению детей, создание условий для их достойного воспитания и образования.

Обладателями юбилейного 5000-ого подарка для новорожденных в этом году стала семья Натальи и Константина Михайловых из Ржева. 17 июля у них родился сын Владислав. Глава семьи служит в войсках ПВО. Мама раньше тоже работала в воинской части, сейчас находится в декретном отпуске. Символично, что новорожденного зарегистрировали в день годовщины заключения брака.

Всего с 2019 года подарки при рождении малышей получили 8256 семей Верхневолжья.

Набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем, – всего 50 наименований.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации.

Подарочный набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать в региональном ЗАГСе.

Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Семьям, где родился ребенок, набор выдается в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.