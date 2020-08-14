Юных жителей Тверской области приглашают к участию в конкурсе рисунков по правилам безопасного поведения на дорогах

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад».

Мероприятие приурочено ко Дню знаний и направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей по дороге в образовательные учреждения.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Заявки и творческие работы принимаются с 24 августа по 25 сентября 2020 года на электронный адрес konkurs@fond-edykina.ru.

Проект организован благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной». Подробности на сайте http://new.fond-edykina.ru.

В Тверской области усилено внимание к вопросам безопасности несовершеннолетних. В регионе реализуется профилактическая кампания по предупреждению детского травматизма.

«Наша задача сегодня более активно работать по профилактике и недопущению увеличения таких случаев. Сегодня самое главное побороть равнодушие взрослых, не только родителей, но и всех тех, кто находится в социуме рядом с детьми. Только личное участие взрослых научит детей безопасному поведению», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В план мероприятий по профилактике детского травматизма вошли различные акции, в том числе «Родительский патруль», «Безопасность на воде», «Внимание - дети!» и другие, лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста. На общественном транспорте, вокзалах, автостанциях и в пригородных поездах размещаются информационные аншлаги, баннеры и стенды соответствующей тематики. Масштабная компания развёрнута в СМИ и социальных сетях.

В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделениями МЧС и ГИБДД, педагоги, волонтёры.

Пресс-служба Правительства Тверской области