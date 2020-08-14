Тверские студенты смогут предложить свои идеи развития городов на Всероссийском кейс-чемпионате

Центр городских компетенций АСИ объявил #URBANSPRINT в формате кейс-чемпионата среди студентов российских вузов. Участники будут соревноваться в решении задач по темам нового развития городов. Проект проводится в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который запланирован в октябре в Сочи.

«Наша цель — формирование у молодого поколения изобретательского, креативного мышления, а в конечном итоге – привлечение в экономику региона квалифицированных специалистов в инженерно-технической сфере», — считает Игорь Руденя.

В чемпионате могут участвовать студенты российских университетов любых специальностей. Командам предстоит выработать решения по конкретным задачам, сформированным в виде кейсов (практических задач и ситуаций) по трем темам: городская мобильность, зелено-водный каркас и креативная экономика городов.

Заявки на участие команд принимаются до 10 сентября, уже 11 сентября они получат детализированное техническое задание. Выполнить его и предложить свои идеи на предложенные задания командам необходимо за три дня – далее подведение итогов и объявление победителей. Ими станут три команды, набравшие наибольшее количество баллов по каждому направлению.

Победитель получит 100 тысяч рублей и возможность презентовать свое решение на форуме «Сильные идеи для нового времени». Призом за 2 место станет сертификат на каждого участника команды на прохождение практического образовательного курса от экспертов ведущего российского просветительского проекта о личностном и профессиональном развитии Theory & Practice.

Зарегистрироваться для участия или узнать подробнее о конкурсе можно на официальном сайте конкурса https://100gorodov.ru/urbansprintstudents.

Пресс-служба Правительства Тверской области