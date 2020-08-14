Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Зубцова с Днём района

23 августа Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Зубцовского района с Днём муниципалитета. В этом году отмечается 804 года со дня образования города воинской доблести Зубцова.

«История города Зубцова, одного из древнейших в Верхневолжье, насчитывает более восьми столетий. На протяжении веков жители зубцовской земли славились трудолюбием, стойкостью и мужеством. Не случайно герб города Зубцова, учрежденный 240 лет назад, является символом крепости, готовности жителей встать на защиту Родины. Сегодня Зубцов – это город воинской доблести Тверской области, один из признанных центров патриотической и поисковой работы в России. В районе бережно хранят память о героических событиях, вписанных в летопись Отечества», – отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Начало торжественных мероприятий начнется в 11.00 с возложения цветов к воинским захоронениям города и района. В 12.00 в деревне Веригино состоится церемония захоронения советских солдат и офицеров, павших в годы войны. Завершится программа в 22.00 праздничным фейерверком.

Кроме того в районе проходит онлайн-акция #СледуйЗаУлыбкой_Зубцов. Для участия необходимо сфотографироваться в любом месте города и выложить фото в хэштегом в любую социальную сеть. Организаторы акции наградят трех победителей, чьи работы будут признаны самыми популярными.

Город Зубцов - один из древнейших городов тверской земли, впервые он упоминается в летописях в 1216 году. Город-крепость Зубцов стоял на стыке земельных владений Владимиро-Суздальского, Новгородского и Смоленского княжеств, на важном в то время Волжско-Вазузском водном пути «из варяг в греки». В 15 веке Зубцов становится важной торговой пристанью и таможенным пунктом, через который проходили все товары, привозимые по Вазузе и верховьям Волги из Смоленска, Новгорода, Польши, Литвы. С постройкой в начале 18 века Вышневолоцкой водной системы Зубцов - важный перевалочный пункт на водном пути в Петербург.

В октябре 1941-го Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими войсками. На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района. На территории района находится 39 братских захоронений. Только на зубцовском мемориале захоронено более 14 тысяч бойцов Красной армии, павших в боях за освобождение зубцовской земли.

В 2017 году Зубцову было присвоено почетное звание «Город воинской доблести». Уже на протяжении 30 лет здесь ежегодно проходит Вахта памяти, которая объединяет поисковые отряды из разных городов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области