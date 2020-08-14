Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области с 77 – ой годовщиной победы в Курской битве

23 августа отмечается День воинской славы России. Именно в этот день в 1943 году произошёл разгром советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Свой вклад в исход сражения внесли и жители Верхневолжья. С праздником их поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Маршал Победы Георгий Константинович Жуков в своих мемуарах отмечал, что в этом сражении была подорвана вера немецкой армии в способность противостоять все возрастающему могуществу Советского Союза. Герои Курской битвы покрыли себя неувядаемой славой. Победа на Курской дуге ознаменовала завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Сегодня в Тверской области проживают 10 ветеранов - участников Курской битвы. Это Спартак Андреевич Сычёв, который является председателем Совета ветеранов Курской битвы, Бирюков Фёдор Иванович, Варфаломеев Анатолий Андреевич, Голинский Григорий Лазаревич, Дурасов Евгений Петрович, Дьяченко Екатерина Ивановна, Крылов Николай Васильевич, Кузнецова Тамара Ефимовна, Фертман Рахиль Рафаиловна, Хлопчиков Николай Иванович.

Во время одного из своих выступлений на торжественном митинге, посвященном очередной годовщине победы в Курской битве, Спартак Сычёв вспоминал: «Это сражение было очень тяжелым. Немцы готовились нанести серьезный удар, но этого не случилось. Наши войска оказали упорное сопротивление. Мы знали, за что мы боремся, и что мы победим».

Курская битва – одно из самых масштабных сражений Второй мировой войны, которое проходило на всей линии фронта между Орлом и Белгородом протяженностью 300 км с 5 июля по 23 августа 1943 года. Победа в Курской битве означала окончательный переход стратегической инициативы к советским войскам.

Пресс-служба Правительства Тверской области