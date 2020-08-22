Некоммерческие организации Тверской области могут принять участие в форуме «Живые инклюзивные практики»

Некоммерческие организации Тверской области, деятельность которых направлена на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, приглашают принять участие в федеральном инклюзивном форуме «Живые инклюзивные практики».

Участников ждёт тренингово-мотивационная программа по пяти направлениям общественной инклюзии: театр, гражданская активность и волонтеры, туризм, медиа в инклюзии, танцы.

На секциях пройдут дискуссии по актуальной проблематике развития инклюзивного движения, будут раскрыты эффективные проектные решения, связанные с развитием отдельных инициатив и всего сектора. Помимо лекций состоятся мастер-классы по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью.

Кроме того, стартовал конкурс социальных проектов «Живые инклюзивные практики – 2020», где участники могут продемонстрировать достижения своих действующих и реализованных проектов.

Регистрация участников форума проходит на сайте https://incforum.ru. Форум пройдёт с 22 по 25 сентября 2020 года в Самаре и станет ключевым событием социального проекта «Центр развития инклюзии регионов России», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Пресс-служба Правительства Тверской области