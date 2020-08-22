От журналистов и фотокорреспондентов Тверской области ждут работы на всероссийский конкурс по экологической тематике

Представителей средств массовой информации Тверской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе «В гармонии с природой», который проводит Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Принять участие в проекте могут сотрудники всех российских печатных и интернет-изданий, информационных агентств и телеканалов, а также авторы и авторские коллективы отдельных публикаций в СМИ. На конкурс принимаются фотоработы, видеосюжеты и текстовые материалы, опубликованные в период с 1 января по 31 октября 2020 года. Прием заявок продлится до 1 ноября 2020 г.

Победителей, которые будут выбраны путем открытого голосования среди пользователей социальной сети Facebook, ждут дипломы и памятные награды. Голосование состоится в ноябре 2020 года. Подведение итогов конкурса запланировано на декабрь.

В 2019 году на конкурс поступило более 120 заявок из разных регионов России. Наибольший интерес вызвали работы, посвященные экотуризму, альтернативной энергетике и биоразнообразию.

В этом году развитие внутреннего экотуризма дало новый импульс для свежих и ярких журналистских и авторских работ, фоторепортажей и видеосюжетов на экологическую тематику.

Официальная площадка конкурса: https://www.facebook.com/konkursmedia. Работы по трем номинациям принимаются на почту: konkursmedia2020@gmail.com.

Пресс-служба Правительства Тверской области