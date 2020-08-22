В Тверской области от коронавируса излечились 4068 человек

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 24 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего 4068 заразившихся излечились от инфекции, в том числе 11 человек за прошедшие сутки.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 157178, в том числе за последние сутки их проведено 752.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 944 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

176 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1694

Кимры 555

Конаковский район 411

Ржев 355

Калининский район 273

Лихославльский район 243

Торжок 211

Вышневолоцкий городской округ 164

Максатихинский район 109

Осташковский городской округ 108

Бологовский район 100

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 69

Рамешковский район 70

Кимрский район 67

Ржевский район 67

Бежецкий район 65

Зубцовский район 61

Торопецкий район 55

Нелидовский городской округ 47

Лесной муниципальный округ 42

Старицкий район 40

Селижаровский район 34

Кесовогорский район 36

Оленинский муниципальный округ 35

Торжокский район 31

Спировский район 27

Калязинский район 25

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22

Кувшиновский район 19

Западнодвинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Краснохолмский район 8

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области