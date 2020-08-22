В Тверской области от коронавируса излечились 4068 человек

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 24 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего 4068 заразившихся излечились от инфекции, в том числе 11 человек за прошедшие сутки.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 157178, в том числе за последние сутки их проведено 752.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 944 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
176 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1694
Кимры 555
Конаковский район 411
Ржев 355
Калининский район 273
Лихославльский район 243
Торжок 211
Вышневолоцкий городской округ 164
Максатихинский район 109
Осташковский городской округ 108
Бологовский район 100
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 69
Рамешковский район 70
Кимрский район 67
Ржевский район 67
Бежецкий район 65
Зубцовский район 61
Торопецкий район 55
Нелидовский городской округ 47
Лесной муниципальный округ 42
Старицкий район 40
Селижаровский район 34
Кесовогорский район 36
Оленинский муниципальный округ 35
Торжокский район 31
Спировский район 27
Калязинский район 25
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22
Кувшиновский район 19
Западнодвинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Краснохолмский район 8
Фировский район 6
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области