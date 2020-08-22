В Твери пройдет мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой

23 августа в Твери на территории Тверского казачьего технологического института пройдет мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой для абитуриентов и студентов учебного заведения. Событие пройдет в рамках программы физического воспитания молодежи, сохранения и развития казачьей культуры и традиций.

На мастер-классе будут представлены основные разминочные упражнения, показаны базовые элементы, разобраны самые яркие и завораживающие зрителей связки элементов фланкировки, а также раскрыты секреты их виртуозного исполнения. Обучать желающих будут казаки Тверского Отдельского казачьего общества.

Начало мероприятия в 12.00 по адресу Свободный переулок, д. 1Б.

Пресс-служба Правительства Тверской области