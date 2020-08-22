В Твери пройдет мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
23 августа в Твери на территории Тверского казачьего технологического института пройдет мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой для абитуриентов и студентов учебного заведения. Событие пройдет в рамках программы физического воспитания молодежи, сохранения и развития казачьей культуры и традиций.
На мастер-классе будут представлены основные разминочные упражнения, показаны базовые элементы, разобраны самые яркие и завораживающие зрителей связки элементов фланкировки, а также раскрыты секреты их виртуозного исполнения. Обучать желающих будут казаки Тверского Отдельского казачьего общества.
Начало мероприятия в 12.00 по адресу Свободный переулок, д. 1Б.
Пресс-служба Правительства Тверской области