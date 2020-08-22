Губернатор Игорь Руденя поздравил с Днём Пеновского района местных жителей

22 августа отмечается День Пеновского района. Главному населённому пункту муниципалитета исполняется 114 лет, 91-летие со дня основания отмечает район. Поздравление с праздником жителям и руководству территории направил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что этот край - один из самых живописных в Тверской области. Его природное изобилие и красота, выдающееся духовное и патриотическое наследие вызывают гордость у жителей Верхневолжья. Жемчужина пеновской земли, древняя церковь Рождества Иоанна Предтечи входит в число главных символов тверской земли.

«Уверен, что успехи, уже достигнутые районом в дорожном строительстве и благоустройстве, повышении качества социальной инфраструктуры, будут приумножены. Этому способствует наша общая работа по развитию системы муниципального управления, высокая активность жителей в реализации Программы поддержки местных инициатив» - отмечено в поздравлении Игоря Рудени.

Пено возник в 1906 году как пристанционный посёлок, выросший рядом с одноименной деревней. В 1929 году населённый пункт стал центром Пеновского района, в 1930-м получил статус посёлка городского типа.

В годы Великой Отечественной войны Пено в течение нескольких месяцев находился в оккупации. На всей захваченной территории действовали партизанские отряды, которые оказывали сопротивление врагу. Пеновский район — родина и место трагической гибели Героя Советского Союза Лизы Чайкиной.

Пресс-служба Правительства Тверской области