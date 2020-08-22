Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Государственного флага РФ

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, этот праздник объединяет граждан великой страны уважением к тысячелетней истории Отечества, гордостью за победы и достижения.

«Российский триколор является символом мощи государства, сплоченности, непревзойденного мужества и силы духа нашего народа, выдающихся достижений в науке, культуре и спорте. Сегодня наша страна продолжает развитие, сохраняя приверженность многовековым ценностям и традициям. Как и столетия назад, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу помогают гражданам России отстаивать интересы Отечества, вместе решать масштабные задачи во имя будущего Отчизны», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Накануне праздника Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, которые внесли значительный вклад в развитие страны и тверского края.

Был отмечен труд 33 жителей Тверской области. Восьми тверским школьникам Игорь Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области