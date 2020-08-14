В Тверской области,начиная с 2021 года, больше граждан смогут получить господдержку на основе социального контракта





В Тверской области за счёт средств федерального бюджета будет увеличено финансирование программы оказания помощи гражданам на основе социального контракта. Вопрос рассмотрен 21 августа на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Необходимость развития этой социальной поддержки семей обозначил Президент России Владимир Путин во время ежегодногоПослания Федеральному Собранию в январе 2020 года. Глава государства поручил Правительству учесть опыт пилотных проектов, обновить принципы социального контракта, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах РФ.

В Тверской области механизм оказания адресной помощи в форме социального контракта действует уже несколько лет. Прежде всего, он ориентирован на поддержку семей с детьми.

«В Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства. Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С начала 2020 года 128 семей Тверской области получили государственную социальную помощь на основе социального контракта. Общая сумма поддержки составила свыше 9,2 млн рублей.В 2019 году - 170 семей на сумму свыше 13,6 млн рублей. Всего в этому году в региональном бюджете на эти цели заложено свыше 21 млн рублей.

Предполагается, что финансирование программы в 2021-2022 годах со стороны федерального бюджета составит по 220,7 млн рублей ежегодно. В областном бюджете 25 млн рублей предусмотрено на 2021 году и 21,9 млн рублей на 2022 год.

Программа социального контракта составляется совместно с семьей и предусматривает переход семьи на самообеспечение и повышение уровня жизни. Мера поддержки помогает создать личное подсобное хозяйство, организовать мастерские и мини-производства, которые обеспечат семейные нужды.

В настоящее время финансовая поддержка по социальному контракту в Тверской области может составить до 40 тыс. рублей семьям с низким доходом, до 100 тыс. рублей для семей, которые воспитывают одного или двоих детей, до 150 тыс.рублей для многодетных семей. Также предусмотрены выплаты для одиноко проживающих граждан и жителей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Контракт заключается на период от двух лет и трех месяцев до трех лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области