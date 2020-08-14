Волонтерские организации Верхневолжья могут подать заявку на участие во всероссийском конкурсе «Ближний круг»

Открыт прием заявок на участие в I всероссийском конкурсе «Ближний круг». Его цель – найти, реализовать практики, направленные на поддержку людей старшего возраста, разработанные организациями и инициативными группами при активном участии местных сообществ.

«По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. Верхневолжье примет активное участие в реализации федеральной Концепции развития добровольчества до 2025 года, продолжит поддержку добровольческого движения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В конкурсе могут принять участие волонтерские организации, НКО, бюджетные учреждения, инициативные группы и социальные предприниматели. Грантовый фонд составляет 10 млн рублей, максимальный размер гранта – 150 тыс. рублей.

Победители получат средства на развитие деятельности. Лучшие практики будут задействованы в совершенствовании системы оказания социальной и медицинской помощи пожилым людям.

Заявка на участие принимаются до 8 сентября. Условия участия в конкурсе, критерии отбора и требования к участникам опубликованы на сайте конкурса - https://clck.ru/PYhsk

Пресс-служба Правительства Тверской области