31 детской организации Тверской области в рамках благотворительной акции вручили подарочные наборы к началу нового учебного года

21 августа в детском технопарке «Кванториум» состоялась благотворительная акция, приуроченная к началу нового учебного года. Участие в ней принял Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В Верхневолжье исторически сильны традиции меценатства. Городской голова Твери Алексей Головинский, представители знаменитых купеческих династий Аваевых, Савиных, Светогоровых прославились масштабной гуманитарной деятельностью на благо тверской земли, поставили свою жизнь на службу милосердию. Хочу искренне поблагодарить наших друзей и партнёров – всех, кто причастен к сегодняшней акции, за доброе сердце и возрождение благотворительных традиций в Верхневолжье», – подчеркнул глава региона.

Проведение акции на территории Тверской области стало возможным благодаря участию благотворительного фонда «Столица милосердия», группы компаний «Детский мир», «Фармэко» и компании «МС Интермарк Авто». В числе участников - член совета директоров группы компаний «Фармэко» Геннадий Дюмин.

«Благотворительный фонд «Столица милосердия» помогает детям- сиротам, детям из многодетных семей и детям, оказавшимся в трудной ситуации в 10 регионах страны. В Тверь мы приехали второй раз. Надеемся, что подарки, которые мы собрали, не только восполнят недостаток в самом необходимом, но и сделают детей счастливее», – отметила заместитель директора благотворительного фонда «Столица милосердия» Анна Деникина.

Подарочные наборы получила 31 детская организация. Среди них социально-реабилитационные центры, детские дома, дома ребенка, монастыри, в которых воспитываются дети, православные школы, а также 26 тверских семей, в которых воспитываются 8 и более детей.

Для каждого учреждения и семьи формируется уникальный подарок из необходимых вещей, включающий в себя до 30 позиций. Это могут быть развивающие игры, игрушки, конструкторы, детское питание, памперсы, детская одежда, а также коляски, автокресла, кроватки, самокаты и другое.

«Ежегодно мы передаем вещи первой необходимости для ребят в социальные учреждения, нуждающиеся в поддержке. Под патронажем ГК «Детский мир» находятся более 550 тыс. детей с трудной судьбой из 1146 социальных учреждений России, Казахстана и Беларуси», – рассказала Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир».

Традиционно в преддверии нового учебного года во всех муниципальных образованиях Тверской области проводится акция «1 сентября», приуроченная к началу учебного года. В рамках акции за счет средств областного бюджета первоклассникам, воспитывающимся в малообеспеченных семьях, предоставляется подарочный комплект: ранец и письменные принадлежности. В 2020 году на эти цели выделено более 4,8 млн рублей. Подарочные комплекты для первоклассников будут вручены 3 241 ребенку.

Пресс-служба Правительства Тверской области