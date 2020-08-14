Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

21 августа Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, которые внесли значительный вклад в развитие страны и тверского края, а также первые паспорта юным гражданам Российской Федерации. Торжественная церемония была приурочена ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который будет отмечаться 22 августа.

«Этот праздник объединяет нас искренним чувством любви к Родине, гордости за нашу Отчизну. Где бы и когда не поднимался российский флаг, для всего мира он является символом великой страны, олицетворяет победы и достижения нашего народа, нашей Родины с выдающейся историей, культурой и наукой, талантливыми людьми. Преемственность традиций поколения победителей, истинное служение своему краю отличают всех, кому сегодня будут вручены высокие государственные награды», - отметил Игорь Руденя.

Ордена Дружбы удостоена Лилия Корниенко, генеральный директор предприятия с большой трудовой историей - «Волжский пекарь». Завод в этом году отметит 80-летие. Как сказал Игорь Руденя, всю войну тверские хлебопёки несли трудовую вахту, сегодня одним из приоритетов для предприятия является забота о ветеранах, сохранение созданных ими трудовых традиций.

«В год Великой Победы, юбилея предприятия получить такую награду великая честь и ответственность за всё то, что делается на нашей земле», - сказала Лилия Корниенко.

Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Анне Пугач, художественному руководителю Дома поэзии Андрея Дементьева. Благодаря ей на тверской земле продолжает жить дело знаменитого поэта, реализуются важные культурные и просветительские проекты.

«Тверь стала для меня тоже отчим домом. Я воспринимаю свою работу здесь, как завет Андрея Дмитриевича, как его желание, потому что он очень любил свою землю», - подчеркнула Анна Пугач.

Государственные почётные отраслевые звания присвоены архитектору из Твери Александру Черкасову, медсестре Конаковской ЦРБ Галине Бурзиной, сварщику комбината строительных конструкций «Ржевский» Андрею Салтыкову.

Звания «Почётный гражданин Тверской области» удостоен митрополит Виктор. Игорь Руденя поблагодарил Владыку за высокую миссию служения во благо Отечества, сохранение исконных ценностей российского народа.

Медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные родители Алексей и Эвелина Новиковы из Твери, которые воспитывают 5 детей. Почётный знак Тверской области «Слава Матери» вручён Елене Курочкиной из Кашинского городского округа и Марине Петровой из Селижаровского муниципального округа.

Впервые в Тверской области была вручена новая региональная награда - почётный знак «Слава Отца». Она введена в 2020 году по инициативе главы региона в рамках реализации демографической политики. Первыми награждёнными стали Александр Бодров из Твери и Юрий Васильев из Бологовского района. В семье каждого воспитывается по пять детей.

Знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» награждены председатель совета ветеранов г. Кимры Сергей Новосёлов и профессор Российского госуниверситета им. А.Н. Косыгина Вячеслав Воробьёв, который разработал учебник для 6-7 классов «История тверского края». Издание было создано по инициативе Губернатора Игоря Рудени и выпущено тиражом 28 тыс. экземпляров. Как отметил Вячеслав Воробьёв, сейчас он продолжает работу над учебниками для 8-9 классов.

Региональных почётных отраслевых званий удостоены представители сфер культуры, связи, муниципальные служащие. Благодарностями и почётными грамотами отмечен труд медиков, сотрудников МЧС, членов территориальных избирательных комиссий, волонтеров движения «Мы вместе».

По словам Игоря Рудени, все кто получил высокие награды – это лучший пример для подрастающего поколения.

«Мы сегодня убедились, что мы все одна большая семья. Здесь присутствуют люди разных профессий, национальных конфессий, возрастов. Но мы все –­ граждане России. Флаг – это символ нашей страны, нашей общности, нашей великой истории», – подчеркнула глава региона.

Восьми тверским школьникам Игорь Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области