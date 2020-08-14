С 25 августа мобильные медицинские бригады посетят четыре района области

В Верхневолжье специалисты детской областной клинической больницы (ДОКБ) продолжают проводить осмотры детей в городах и районах области. По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

25 августа мобильная бригада врачей в составе травматолога-ортопеда, хирурга-уролога, невролога, оториноларинголога и офтальмолога проведет осмотр детей Торжокского района Тверской области. Прием будет проходить с 09:00 до 14:00 в детской поликлинике Торжокской ЦРБ.

26 августа те же специалисты, кроме оториноларинголога, осмотрят детское население Лесного района. Принимать детей будут с 10:00 до 14:00 в центральной районной больнице Лесного района.

28 августа кардиолог, травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и офтальмолог приедут в Селижарово. Прием будет проходить так же с 10:00 до 14:00 в детской поликлинике Селижаровской ЦРБ.

29 августа профильные специалисты детской областной клинической больницы выезжают в Конаковский район, где проведут диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью.

Прием ведется строго по предварительной записи, с соблюдением социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В июле 2020 года Врачи детской областной клинической больницы совершили семь выездов в муниципалитеты Верхневолжья. Специализированная помощь была оказана более 800 детям, среди которых юные жители Бежецкого, Кесовогорского, Лихославльского, Сандовского, Спировского и Торжокского районов.

Пресс-служба Правительства Тверской области